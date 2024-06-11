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        Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki Ahmet, hayatını kaybetti

        ADANA'da annesinin çalıştığı tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan Ahmet Direk Turan Haskiro (11), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:40
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        Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan 11 yaşındaki Ahmet, hayatını kaybetti
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        ADANA’da annesinin çalıştığı tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan Ahmet Direk Turan Haskiro (11), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan Suriye uyruklu anne Sefa Haskiro'nun oğlu Ahmet Direk Turan Haskiro, iş yerinin 2’nci katındaki asansöre bindi. Bilinmeyen bir nedenle duvarla kabinin arasına sıkışan çocuğun çığlıklarını duyan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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