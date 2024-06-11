Halasının kaçtığı kişiyi öldüren 17 yaşındaki sanığa 11 yıl hapis

ADANA'da halası Selamet O.'nun (27) kendi isteğiyle kaçtığı Mustafa Kılınç'ı (40) silahla öldürmekten yargılanan S.O. (17), 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi. S.O.’nun birlikte yargılandığı, aralarında babası ile akrabalarının da olduğu 3'ü tutuklu 9 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.

Mustafa Kılınç, 15 yıldır sevdiği Selamet O. ile geçen yıl kaçtı. Selamet O.'nun kendi rızasıyla kaçmasına rağmen, ailesi duruma karşı çıktı. Aile büyüklerinin eve getirdiği kadın, tekrar sevgilisi Kılınç'a kaçıp birlikte yaşamaya başladı. Mustafa Kılınç, 24 Temmuz 2023'te, Yenibey Mahalllesi'nde evinin olduğu sokakta yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Selamet O.'nun yeğeni S.O., ağabeyi Tarık O. (45), akrabaları Layık O. (32), Remzi O. (42) ve serbest bırakılan Ercan G., Hüseyin Ş., Mücahit Ş., Ramazan A., Rehber O. ve Salih A. hakkında, Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak öldürme' suçundan açılan dava karara çıktı.