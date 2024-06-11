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        Halasının kaçtığı kişiyi öldüren 17 yaşındaki sanığa 11 yıl hapis

        ADANA'da halası Selamet O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:42 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:45
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        Halasının kaçtığı kişiyi öldüren 17 yaşındaki sanığa 11 yıl hapis
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        ADANA'da halası Selamet O.'nun (27) kendi isteğiyle kaçtığı Mustafa Kılınç'ı (40) silahla öldürmekten yargılanan S.O. (17), 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi. S.O.’nun birlikte yargılandığı, aralarında babası ile akrabalarının da olduğu 3'ü tutuklu 9 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.

        Mustafa Kılınç, 15 yıldır sevdiği Selamet O. ile geçen yıl kaçtı. Selamet O.'nun kendi rızasıyla kaçmasına rağmen, ailesi duruma karşı çıktı. Aile büyüklerinin eve getirdiği kadın, tekrar sevgilisi Kılınç'a kaçıp birlikte yaşamaya başladı. Mustafa Kılınç, 24 Temmuz 2023'te, Yenibey Mahalllesi'nde evinin olduğu sokakta yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Selamet O.'nun yeğeni S.O., ağabeyi Tarık O. (45), akrabaları Layık O. (32), Remzi O. (42) ve serbest bırakılan Ercan G., Hüseyin Ş., Mücahit Ş., Ramazan A., Rehber O. ve Salih A. hakkında, Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak öldürme' suçundan açılan dava karara çıktı.

        Karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Sanık S.O. savunmasında, halasının Mustafa Kılınç'a kaçtığını belirterek, "Beni halam büyütmüştü. Halamı çok seviyordum. Halam istediği için aile büyüklerim evlenmelerine izin verecekti. Ben de konuşmak için evlerine doğru gittim. Mustafa Kılınç, beni görünce küfrederek saldırdı, koltuk değnekleriyle vurmaya kalkıştı. Yanımda taşıdığım silah yere düştü, ben de alıp ateş ettim" dedi.

        Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını belirterek beraat istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu olan S.O.'yu önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Cinayeti haksız tahrik altında işlemesi, yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 11 yıl hapse indirilen sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Diğer sanıklar da delil yetersizliğinden beraat etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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