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        Korsan gösteriye katılıp polise taş atan yaşı küçük 10 sanığa 42'şer yıl hapis istemi

        ADANA'daterör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösteriye katılıp, polise taş atan yaşları 14 ile 17 arasında değişen 8'i tutuklu 10 sanık için ayrı ayrı 42 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:28
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        Korsan gösteriye katılıp polise taş atan yaşı küçük 10 sanığa 42'şer yıl hapis istemi
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        ADANA'daterör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösteriye katılıp, polise taş atan yaşları 14 ile 17 arasında değişen 8'i tutuklu 10 sanık için ayrı ayrı 42 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine 23 Mart'ta Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda korsan gösterilere katılarak yasa dışı sloganlar atıp, yolu trafiğe kapatan ve polislere taş, havai fişek ile molotofkokteyli attıkları belirlenen M.T. (14), S.D. (15), S.Y.K. (15), E.E. (16), A.T. (17), E.A. (17) Y.Ö. (17) ve O.A. (17) tutuklandı, G.S.A. (14) ile H.Ç. (17) adli kontrolle serbest bırakıldı.

        SAVCI İNDİRİM DE İSTEDİ

        Çocuk suçlarına bakan savcı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, yaşı küçük sanıklar hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, terör örgütünün propagandasını yapma, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' suçlarından iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi. Savcı, yaşı küçük sanıkların her biri için 42 yıl hapis cezası istedi. Savcı ayrıca yaşları küçük olduğu için sanıklar için indirim uygulanmasını talep etti.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

        İddianamede, yaşı küçük sanıkların kentte korsan gösterilere katıldıkları, terör örgütünü destekleyen nitelikte sloganlar attığı belirtildi. Yaşı küçük sanıkların, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine taşla veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez parçasıyla örterek katıldıklarına dikkat çekilen iddianamede, sanıkların yolda lastik yaktıkları ve cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği ayrıca örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladıkları kaydedildi. İddianamede, yaşı küçük sanıkların savunmalarına da yer verildi. Suçlamaları kabul etmeyen 10 çocuk, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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