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        Adana'da kaçak ve usulsüz hayvan kesimine 148 bin 997 lira ceza

        ADANA'da denetim sırasında kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yapılan bir iş yerine 148 bin 997 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:20
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        Adana'da kaçak ve usulsüz hayvan kesimine 148 bin 997 lira ceza
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        ADANA'da denetim sırasında kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yapılan bir iş yerine 148 bin 997 lira idari para cezası uygulandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 13.45 sıralarında İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleriyle yapılan kontroller neticesinde Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığını tespit etti. İş yeri sahibi İbrahim Halil Şanlı (19) hakkında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 148 bin 997 lira idari para ceza kesildi ve iş yerinin faaliyeti durduruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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