FETÖ sanığı Siirt dışına çıkamayacak

ADANA'da terör örgütü FETÖ üyeliğinden yargılanan Y.G., Siirt ili sınırlarını terk etmemek şartıyla tahliye edildi.

FETÖ terör örgütü üyelerinin haberleşmede kullandıkları ByLock programını kullandığı iddiası ile Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Y.G.’nin duruşmasına devam edildi. Duruşmaya Y.G., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Y.G., suçlamayı kabul etmeyerek, “ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında hiçbir veri yoktur. Tüm içeriğin sıfır olduğu açıktır. S.B.B. isimli şahsı tanımıyorum. ByLock isimli programı kullandığıma yönelik iddiaları reddediyorum, kesinlikle kullanmadım” diyerek beraatini istedi.

Mahkeme başkanı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/5950 esas sayılı iddianamesinde şüpheli F.U. ile ilgili olarak iddiaların içeriğinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 YDS Sonbahar dönemine ait sınav sorularının, sınavdan önce temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalarda yapılan HTS analiz çalışmaları neticesinde, şüpheli F.U.’nun örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve hakkında işlem yapılan S.S., H.T., S.Y., A.E., Y.G. ve H.A. ile sınavdan önce aynı tarih ve zaman aralığında 60 dakika içerisinde 10 metre çapında İzmir ilinde baz birlikteliklerinin olduğunun tespit edildiğinin görüldüğünün sorulması üzerine sanık Y.G., bu iddiayı kabul etmedi. 2013 YDS sınavına İzmir’de girdiğini belirten Y.G., “Bana okumuş olduğunuz isimlerin hiçbirisini tanımıyorum. Benim bildiğim başka bir Y.G. de yoktur” dedi.