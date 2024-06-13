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        Motosikletle gelip, kadın giyim mağazasına ateş açtılar; 14 kurşun isabet etti

        ADANA'da motosikletli şüpheliler, dün gece bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:35
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        Motosikletle gelip, kadın giyim mağazasına ateş açtılar; 14 kurşun isabet etti
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        ADANA'da motosikletli şüpheliler, dün gece bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Mağazaya 14 kurşunun isabet ettiğini belirleyen polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheliler, Süleyman Ağırman'ın kadın giyim mağazasına tabancayla ateş açıp, bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan Ağırman, cam ve kepenkte kurşun izlerini görüp, polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, iş yerine 14 kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Polisin, ifadesine başvurduğu Ağırman, husumetlisinin olmadığını, saldırıyı düzenleyenin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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