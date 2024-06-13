40 kişinin öldüğü binayı 'Raylı sistem, depreme dayanıklı' diye satmışlar

KAHRAMANMARAŞmerkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde 40 kişinin öldüğü olan Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba ile kırmızı bültenle aranan kızı Eda Aybaba Çelik'in yargılandığı davada annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan, "Binanın raylı sistem olduğunu, sağlam olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Saim Bey Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat depreminde yıkıldı. Yerle bir olan apartmanda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda müteahhit baba-kız hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya haklarında 22,5'ar yıl hapis cezası istenen hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Aybaba ile yurt dışına kaçtığı tespit edilen ve kırmızı bülten çıkartılan kızı Eda Aybaba Çelik, gelmedi. Bazı şikayetçiler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, depremde anne, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan dinlendi.

'SANIKLAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI' Anne ve babası ile birlikte aynı evde kaldıklarını ancak deprem günü evde olmadığını belirten Seda Fidancan, "Sami Bey Apartmanı'nda annem Selma Güzelgül, babam Mehmet Güzelgül, kardeşim Halil İbrahim Güzelgül, kardeşimin eşi Fulya, yeğenlerim Damla Ünvar ile İbrahim Ege Ünvar, teyzem Müzeyyen Öksüzoğlu, dayım Ahmet Emin Ünvar, yengem Naime Ünvar, kuzenlerim Görkem Emin Ünvar ve Ayberk Ekin Ünvar, yengemin annesi Esma Toprakezen hayatlarını kaybetti. Ben de annemlerle birlikte kalıyordum ancak olay tarihinde evde değildim. Annemlerin kaldığı daireyi alınırken sanık Abdullah Aybaba ile görüştük. Binanın raylı sistem olduğunu, sağlam olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı. Sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca bu olayın cinayet olduğu kanaatindeyim" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.