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        Aşırı sıcak karpuzun tadını kaçırdı; fiyatı 2 kat arttı

        TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da 45 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle ürünlerde sararma olunca tarlada fiyat 2 kat artarak 12 lira oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:20
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        Aşırı sıcak karpuzun tadını kaçırdı; fiyatı 2 kat arttı
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        TÜRKİYE’nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana’da 45 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle ürünlerde sararma olunca tarlada fiyat 2 kat artarak 12 lira oldu.

        Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden Çukurova’da geçen ay etkili olan dolunun ardından son 1 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 45 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, başta karpuz olmak üzere kavun, domates ve biber gibi ekili ürünlere zarar verdi. Ovada 105 bin dekar alanda yetiştirilerek ülke ihtiyacının 4’te 1'ini karşılayan ve hasadı devam eden ürünlerin bazı bölgelerde yaklaşık yarısı sıcaktan yanıp sarardı. Tarlada zarar gören karpuzların kilogram fiyatı 2 kat artarak 6 liradan 12 liraya yükseldi. Çiftçilerin çoğu sararmış ürünleri toplamazken, bazıları ise toplayıp daha ucuz fiyata sebze hallerine göndermeye başladı.

        ‘SİGORTA KAPSAMINA ALINMALI’

        Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, güneş yanığı olan karpuzların göze hitap etmediği gibi tadının da bozulduğunu belirtti. Bu tür ürünlerin alıcı bulmadığını söyleyen İncefikir, “Yakıcı sıcaklarla rekolte oldukça düştü ve bu da fiyatın ikiye katlanmasına neden oldu. Eğer bu ürünlerin arkasından hasat edilecek ürünler de zarar görürse fiyatlar artmaya devam eder ama sorunsuz bir hasat gelirse fiyatlar dengelenir. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aşırı sıcakları ve güneş yanığını sigorta kapsamına almıyor. TARSİM’in meteorolojik afetleri de sigorta kapsamına alması gerekiyor. Çiftçi düzenli olarak tarlasının bakımını yapıyor, ilaçlarını, gübrelerini bilimsel ölçülerde atıyor ama buna rağmen doğal afet söz konusu. Bu nedenle bakanlığın duyarlı davranıp üreticinin yanında olması gerekiyor” dedi.

        Üretici Nuri Kılıç ise 100 dönümde karpuz ürettiğini ifade ederek, “Karpuzun durumu ortada. Yarısından fazlası yandı. 500-600 ton hasat bekliyordum ama yaklaşık 40 ton ürün hasat edebildim. Zararımız için devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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