Depremde 11 kişinin öldüğü Sinem Apartmanı'nın yıkılması ile ilgili bilirkişi raporu bekleniyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana’da yıkılan Sinem Apartmanı’nda 11 kişinin ölmesiyle ilgili açılan davanın duruşması, bilirkişi raporunun beklenmesi kararıyla ertelendi.

Çukurova ilçesindeki Sinem Apartmanı’nın, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılmasıyla 11 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda Sinem Apartmanı'nın müteahhidi Ekrem Naci Sönmez, müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım ve ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya, 22,5'ar yıl hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar katılmadı.

Duruşmaya katılan sanık avukatları, bilirkişi raporunun beklenilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme savcısı da mütalaasında, dava dosyası ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelecek bilirkişi raporunun beklenilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.