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        2 aylık bebeğinin ölü bulunmasıyla tutuklanan anne: Çocuğuma ne oldu bilmiyorum

        ADANA'da, 2 aylık bebekleri Mehtap'ın ölü bulunması üzerine tutuklanan Ayşegül Talay (31) ve eşi Suat Talay (43), 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:10
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        2 aylık bebeğinin ölü bulunmasıyla tutuklanan anne: Çocuğuma ne oldu bilmiyorum
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        ADANA'da, 2 aylık bebekleri Mehtap’ın ölü bulunması üzerine tutuklanan Ayşegül Talay (31) ve eşi Suat Talay (43), 25’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanıyor. Ayşegül Talay, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" derken, baba Suat Talay ise "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum" dedi.

        Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay, 27 Mart 2023’te itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay'ı gözaltına aldı. Tutuklanan Talay çifti hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İhmalli davranışla kasten öldürme' suçundan açılan davanın duruşmasına devam edildi.

        EK SAVUNMA HAKKI

        Duruşmaya tutuklu Suat Talay getirilirken, eşi Ayşegül Talay ise tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatlarının da geldiği duruşmada, sanık Talay çiftinin akıl sağlıklarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu tarafından muayene için randevu verildiği belirtildi. Mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu. Mahkeme başkanı da sanıklara bebeklerinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılabileceklerini belirterek ek savunma hakkı verdi.

        Sanık Suat Talay, çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını, bu yüzden mağdur olduklarını belirterek, "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum" dedi. Ayşegül Talay da eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" diyerek, tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Talay ve Suat Talay'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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