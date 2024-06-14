Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan T. Yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Otomobili yolun sağına çekip, araçtan inen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevlere, tazyikli su ile müdahale etti. Alev topuna dönen otomobil itfaiyenin çabası ile söndürüldü. Sürücünün yara almadığı olayla, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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