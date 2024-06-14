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        Parasını gasbedip, tarlada bıraktığı kadını şikayetini geri çekmeyince bacağından vurdu

        ADANA'da Yasin Yalçın (27), otomobille bir tarlaya götürdüğü arkadaşı Senanur A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:00
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        Parasını gasbedip, tarlada bıraktığı kadını şikayetini geri çekmeyince bacağından vurdu
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        ADANA'da Yasin Yalçın (27), otomobille bir tarlaya götürdüğü arkadaşı Senanur A.'yı (27) döverek, 2 bin 500 lirasını gasbettikten sonra bölgede bırakıp, kaçtı. Kendisinden şikayetçi olan Senanur A.'yı tehdit eden Yalçın, kadını tabancayla bacağından vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

        Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde oturan Yasin Yalçın, 5 Haziran akşamı otomobille yanına gittiği arkadaşı Senanur A. ile buluştu. İkili daha sonra Karaisalı ilçesindeki bir tarlada durup, otomobilde sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Yalçın, Senanur A.'yı döverek, cüzdanındaki 2 bin 500 lirasını gasbetti. Şüpheli, polise ihbar etmemesi için cep telefonunu kırdığı Senanur A.'yı, tarlada bırakıp, bölgeden ayrıldı. Yürüyerek polis merkezine giden Senanur A., Yalçın hakkında şikayetçi oldu. Polis, ifadesinin ardından Senanur A.'yı Seyhan ilçesindeki evine götürdü. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA VURDU

        Durumu öğrenen Yalçın, Senanur A.'nın yanına gidip, şikayetini geri çekmesi için tehdit etti. Semanur A, şikayetini geri çekmedi. Yalçın, 7 Haziran'da Fatih Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde gördüğü Senanur A.’ya tabancayla 3 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Senanur A.'nın bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan Senanur A. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Senanur A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

        25 SUÇ KAYDI VAR, 4 SUÇTAN ARANIYOR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Toros Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yalçın'ı saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı. Emniyete götürülen Yalçın'ın, çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu, 'tehdit', 'uyuşturucu madde ticareti', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da arandığı tespit edildi.

        İfadesinde, "Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım" diyen Yalçın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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