'Kurbanlıkları sıcaktan korumalıyız'

ADANAVeteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, aşırı sıcakların kurbanlıkları olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Kurbanlıklar henüz yoldayken sıcaklık stresi başlıyor ve su kaybı yaşıyorlar. Yaylalardan geldikleri için ortama alışamıyorlar. Bu nedenle kurban pazarlarında hayvanlara gölgelik ve geniş alanlar kurulmalıdır. Önlerinde her daim soğuk su olmalıdır. Kendimizi koruduğumuz gibi kurbanlıkları da sıcaktan korumalıyız" dedi.

Çukurova'da haziran ayının başından itibaren etkisini gösteren aşırı sıcaklar, kent genelinde kurulan pazarlardaki binlerce kurbanlığı da olumsuz etkiliyor. Yaylalardan getirilen kurbanlıklar, besiciler tarafından belediyenin belirlediği kurbanlık pazarlarına yerleştiriliyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurbanlık pazarındaki hayvanların mevcut hava şartlarından dolayı birçok sağlık problemi yaşayabileceğini söyledi.

STRES VE HASTALIK UYARISI Aşırı sıcaklardan her canlı gibi kurbanlıkların da etkilendiğini anlatan Köse, "Özellikle Çukurova'ya satılmak için getirilen kurbanlıklar, sıcaklığın daha az olduğu bölgelerden geliyor. Kurbanlıklar henüz yoldayken sıcaklık stresi başlıyor ve su kaybı yaşıyorlar. Yaylalardan geldikleri için ortama alışamıyorlar. Bu nedenle kurban pazarlarında hayvanlara gölgelik ve geniş alanlar kurulmalıdır. Yeterince gölge olmayan alanlarda hayvanlar bir yere yığılırlar ve orada sıkışmalar olur. Bu da hayvanı hem strese sokabilir hem de hasta yapabilir. Hayvanları gözlemlediğimizde sık soluduklarını, ağızlarının açık olduğunu ve mayıştıklarını görüyoruz. Önlerinde her daim soğuk su olmalıdır. Kendimizi koruduğumuz gibi kurbanlıkları da sıcaktan korumalıyız" dedi.