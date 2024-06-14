Astsubay, doktor eski eşini barışmaya ikna edemeyince öldürmüş

ADANA'da8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan’ı (39) annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Seçkin Ergü (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı. İddianamede, Ergü'nün barışmak ve maddi konuları görüşmek için eski eşinin yanına gittiği ancak olumsuz yanıt alınca çıkan tartışmada cinayeti işlediği belirtildi.

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Feray Balkan hayatını kaybetti.

DAVA AÇILDI Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan astsubay Seçkin Ergü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı astsubay Seçkin Ergü ile ilgili olarak ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanık astsubay Ergü’nün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 3 EL ATEŞ ETMİŞ İddianamede, sanık astsubay Seçkin Ergü’nün olay günü eski eşi Feray Balkan ile tekrar barışmak ve maddi konuları görüşmek için kayınvalidesinin evinin bulunduğu apartmanın otoparkına giderek beklediği belirtildi. Astsubay Seçkin Ergü’nün, Dr. Feray Balkan’ın 2 çocuğu ile apartmana girdiğini görüp arkalarından içeri girdiği, ardından da çocuklarını asansöre bindirip annesini evine gönderen, barışmak ve konuşmak istemediğini söyleyen eski eşi Dr. Balkan’a, çıkan tartışma sonucu beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.