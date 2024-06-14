Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Astsubay, doktor eski eşini barışmaya ikna edemeyince öldürmüş

        ADANA'da8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı (39) annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Seçkin Ergü (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Astsubay, doktor eski eşini barışmaya ikna edemeyince öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan’ı (39) annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Seçkin Ergü (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı. İddianamede, Ergü'nün barışmak ve maddi konuları görüşmek için eski eşinin yanına gittiği ancak olumsuz yanıt alınca çıkan tartışmada cinayeti işlediği belirtildi.

        Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Feray Balkan hayatını kaybetti.

        DAVA AÇILDI

        Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan astsubay Seçkin Ergü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı astsubay Seçkin Ergü ile ilgili olarak ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırladı. Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanık astsubay Ergü’nün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

        3 EL ATEŞ ETMİŞ

        İddianamede, sanık astsubay Seçkin Ergü’nün olay günü eski eşi Feray Balkan ile tekrar barışmak ve maddi konuları görüşmek için kayınvalidesinin evinin bulunduğu apartmanın otoparkına giderek beklediği belirtildi. Astsubay Seçkin Ergü’nün, Dr. Feray Balkan’ın 2 çocuğu ile apartmana girdiğini görüp arkalarından içeri girdiği, ardından da çocuklarını asansöre bindirip annesini evine gönderen, barışmak ve konuşmak istemediğini söyleyen eski eşi Dr. Balkan’a, çıkan tartışma sonucu beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

        Seçkin Ergü’nün suçunu kabul ettiği de belirtilen iddianamede, olayın kamera görüntüleri, uzmanlık raporları, adli tıp raporuna da yer verildi. Sanık Seçkin Ergün, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Yapay zeka artık ders
        Yapay zeka artık ders
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları öne sürülen 5 sanığ...
        Adana'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları öne sürülen 5 sanığ...
        Saimbeyli'de bayramda ekmek 1 liraya satılacak
        Saimbeyli'de bayramda ekmek 1 liraya satılacak
        Seyhan Belediyesi memurları TİS'teki görüşme süreciyle ilgili eylem yaptı
        Seyhan Belediyesi memurları TİS'teki görüşme süreciyle ilgili eylem yaptı
        Binadaki tadilatın yapıya verdiği zarar yeni bilirkişi raporunda
        Binadaki tadilatın yapıya verdiği zarar yeni bilirkişi raporunda
        Adana'da depremde yıkılan apartmanın mühendisi ve müteahhidinin yargılanmas...
        Adana'da depremde yıkılan apartmanın mühendisi ve müteahhidinin yargılanmas...
        PKK talimatıyla orman yakan hükümlü cezaevinde de yastık ve battaniyeyi ate...
        PKK talimatıyla orman yakan hükümlü cezaevinde de yastık ve battaniyeyi ate...