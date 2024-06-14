PKK adına ormanları yakmıştı; cezaevinde yastık ve battaniye yakmaktan da 4 yıla kadar hapsi istendi

ADANA'daterör örgütü PKK talimatı ile 5 ayrı noktada orman yangını çıkarıp, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali İhsan Ergin Kurttepe'nin (24), cezaevinde yastık ve battaniye yaktığı, bu nedenle hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı ortaya çıktı.

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül 2021'de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim 2021'de de yangınlar çıkınca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı. Güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI Takibe alınan ve suçüstü yakalanan Ali İhsan Ergin Kurttepe tutuklandı. Kurttepe'nin 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geldikten 1 gün sonra kasten orman yangını çıkardığı, üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' hattı olduğu, telefonun 'internet geçmişi' üzerinde yapılan incelemede de orman yangınlarına ilişkin haber okuduğu tespit edildi. CEZASI YARGITAY TARAFINDAN ONANDI Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 16 Eylül 2022'de 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve cezası Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nce onanan Kurttepe'nin, bulunduğu cezaevindeki koğuşta battaniye ve yastık yaktığı ortaya çıktı. Cezaevi görevlileri tarafından söndürülen yangına ilişkin soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Kurttepe 'kamu malına zarar verme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.