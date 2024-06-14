82 kişinin öldüğü binanın davasında sanıklar birbirini suçladı, 2 belediye görevlileri için de suç duyurusu

ADANA'da6 Şubat 2023'te 1 bloku yıkılan ve 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Apartmanı davasının duruşmasında, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül birbirlerini suçlarken, mahkeme heyeti Seyhan ve Çukurova belediyeleri görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Çukurova ilçesinde 3 bloktan oluşan İhsan Bayram Apartmanı'nın C bloku, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkezli depremde yıkıldı. 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Soruşturma sonunda, tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya haklarında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen Ferit Işık ile Celal Gül, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çok sayıda müşteki ve tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

DURUŞMADA DUYGUSAL ANLAR

Bazı müştekilerin avukatı olan depremde yakınlarını da kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı, "Çocuklar bugün karnelerini alacaktı, bayramda büyüklerin eli öpülüyor olacaktı. Adana'da 11 apartman yıkıldı. Depremin şiddetinden değil. Kötü malzeme kullanımı, işin düzgün yapılmamasından yıkıldı" dedi ve gözleri doldu. Mahkeme salonundaki müştekilerin de duygulu anlar yaşadıkları gözlendi.

'14 YILDA RUHSAT YENİLEMESİ OLMAZ MI'

Daha sonra tutuklu sanıklara söz hakkı verildi. İnşaat mühendisi Ferit Işık, müteahhit Celal Gül'ü suçladı. İnşaat mühendisliği yeminine sadık olarak görev yaptığını belirten Işık, "Celal Bey'e sorun bir yerde kaydı var mı? Belediye de sicil de kaydı var mı yok mu? Sorulsun. Arsa sahipleri ile vekaleten iş yaptım. Celal Gül, tüm işleri İhsan Bayram'a yaptırmıştır. 14 yılda ruhsat yenilemesi olmaz mı? Apartmanın yıkılmasından Celal Gül ve belediye sorumludur. Bu inşaatı Celal'e devrettim, sorumluluğum yok" diyerek tahliyesini istedi. Diğer sanık Celal Gül de işi devraldığında A blokun temelinin kazıldığını, B blokun 6'ncı katta, C blokun ise 4'üncü katta olduğunu iddia edip, sorumluluğunun bulunmadığını savundu.