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        82 kişinin öldüğü binanın davasında sanıklar birbirini suçladı, 2 belediye görevlileri için de suç duyurusu

        ADANA'da6 Şubat 2023'te 1 bloku yıkılan ve 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Apartmanı davasının duruşmasında, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül birbirlerini suçlarken, mahkeme heyeti Seyhan ve Çukurova belediyeleri görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:20
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        82 kişinin öldüğü binanın davasında sanıklar birbirini suçladı, 2 belediye görevlileri için de suç duyurusu
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        ADANA'da6 Şubat 2023'te 1 bloku yıkılan ve 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Apartmanı davasının duruşmasında, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül birbirlerini suçlarken, mahkeme heyeti Seyhan ve Çukurova belediyeleri görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        Çukurova ilçesinde 3 bloktan oluşan İhsan Bayram Apartmanı'nın C bloku, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkezli depremde yıkıldı. 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Soruşturma sonunda, tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya haklarında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen Ferit Işık ile Celal Gül, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çok sayıda müşteki ve tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

        DURUŞMADA DUYGUSAL ANLAR

        Bazı müştekilerin avukatı olan depremde yakınlarını da kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı, "Çocuklar bugün karnelerini alacaktı, bayramda büyüklerin eli öpülüyor olacaktı. Adana'da 11 apartman yıkıldı. Depremin şiddetinden değil. Kötü malzeme kullanımı, işin düzgün yapılmamasından yıkıldı" dedi ve gözleri doldu. Mahkeme salonundaki müştekilerin de duygulu anlar yaşadıkları gözlendi.

        '14 YILDA RUHSAT YENİLEMESİ OLMAZ MI'

        Daha sonra tutuklu sanıklara söz hakkı verildi. İnşaat mühendisi Ferit Işık, müteahhit Celal Gül'ü suçladı. İnşaat mühendisliği yeminine sadık olarak görev yaptığını belirten Işık, "Celal Bey'e sorun bir yerde kaydı var mı? Belediye de sicil de kaydı var mı yok mu? Sorulsun. Arsa sahipleri ile vekaleten iş yaptım. Celal Gül, tüm işleri İhsan Bayram'a yaptırmıştır. 14 yılda ruhsat yenilemesi olmaz mı? Apartmanın yıkılmasından Celal Gül ve belediye sorumludur. Bu inşaatı Celal'e devrettim, sorumluluğum yok" diyerek tahliyesini istedi. Diğer sanık Celal Gül de işi devraldığında A blokun temelinin kazıldığını, B blokun 6'ncı katta, C blokun ise 4'üncü katta olduğunu iddia edip, sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

        BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ertelerken, cevaplanması talebiyle Seyhan ve Çukurova belediyelerine yazılan müzekkerelere cevap verilmemesi nedeniyle her iki belediyenin görevlileri hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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