Kanala atlayan birlikte yaşadığı kadını kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu (2)

Adana'da dini nikahla yaşadığı Vehibe C.'nin (24) aralarındaki tartışmadan sonra sulama kanalına atlaması sonucu onu kurtarmak için peşinden suya atlayıp, akıntıyla sürüklenen Duvar Bazo'nun (33) cansız bedenine ulaşıldı. Bozo'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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