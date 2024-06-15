'Sokakta kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulma olabilir'

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurbanlık kesiminin belediyelerin belirlediği ruhsatlı kesimhanelerde yaptırılması gerektiğini vurgulayarak, “Ortalık yerde, sokakta, derenin kenarında acemi kasap tarafından kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulmalar olabilir. Ayrıca hijyen kurallarına uyulmadığı için ette mikrobik bulaşma meydana gelebilir. Hijyen kurallarına uyulmamış her kesim insan sağlığı açısından risktir” dedi.

Kurban Bayramı’nın sıradan manzaralarından olan ‘sokakta kurban kesimi’ her yıl pek çok soruna neden oluyor. İşin uzmanı olmayan kişilerce yapılan kesimler hayvana eziyet vermesinin yanı sıra hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de çevreyi kirletiyor. Kurbanlık kesiminin ciddi bir iş olduğunun ve profesyonellik istediğinin altını çizen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurban kesimi konusunda kurallara tamamen uyulması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Köse, bayramın tadının kaçmaması için kurban kesiminin uzmanlara yaptırılmasının önemine dikkat çekti.