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        'Kraliçe arı taşıyoruz' dediği kovanlardan 53 kilo metamfetamin çıktı

        ADANA'da narkotik polisinin takiple durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta narkotik köpek 'Aşil' bagajdaki kovanlara tepki verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:30
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        'Kraliçe arı taşıyoruz' dediği kovanlardan 53 kilo metamfetamin çıktı
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        ADANA’da narkotik polisinin takiple durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta narkotik köpek ‘Aşil’ bagajdaki kovanlara tepki verdi. Araç sürücüsü Erdem B, “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz” dedi. Kovanların içini açan polis 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli hafif ticari aracı Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde durdurdu. Sürücü Erdem B. ile kuzeni Tuncay B.’nin indirildiği araçta narkotik köpek ‘Aşil’ ile arama yapıldı. Aşil, aracın bagajındaki arı kovanlarına tepki verdi. Sürücü, “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz” dedi. Kovanların içini açan polis, peteklerin altına gizlenmiş 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucuyu, paraya ihtiyaçları olduğu için taşıdıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem B. ile Tuncay B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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