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        Dilan'ı öldüren babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        ADANA'dakızı Dilan Özdemir'i (19) uyuşturucu kullandığı için öldürdüğü iddia edilen Turhan Özdemir (54) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:30
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        Dilan'ı öldüren babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        ADANA'dakızı Dilan Özdemir'i (19) uyuşturucu kullandığı için öldürdüğü iddia edilen Turhan Özdemir (54) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde 26 Şubat'ta Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Özdemir ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Turhan Özdemir, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Dilan Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, babası olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra sevgilisi Selam Şenci de, öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle öldürüldü. Şenci'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan 5 şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        'EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM'

        Savcı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Turhan Özdemir hakkında kızı Dilan'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak olan Turhan Özdemir, emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü belirterek, "Kızım kötü yola düşmüştü. Yasaklı madde kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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