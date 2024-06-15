Dilan'ı öldüren babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ADANA'dakızı Dilan Özdemir'i (19) uyuşturucu kullandığı için öldürdüğü iddia edilen Turhan Özdemir (54) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde 26 Şubat'ta Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Özdemir ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Turhan Özdemir, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Dilan Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, babası olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra sevgilisi Selam Şenci de, öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle öldürüldü. Şenci'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan 5 şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.