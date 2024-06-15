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        Yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelisi, 6 ay sonra yakalandı

        ADANA'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde Muhammed Öztek'in (28) yaşamını yitirdiği, babası Nihat Öztalum'un (51) ise yaralandığı silahlı saldırıda tabancayı kullanan cinayet şüphelisi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:45
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        Yılbaşı gecesi işlenen cinayetin şüphelisi, 6 ay sonra yakalandı
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        ADANA'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde Muhammed Öztek'in (28) yaşamını yitirdiği, babası Nihat Öztalum’un (51) ise yaralandığı silahlı saldırıda tabancayı kullanan cinayet şüphelisi S.S. olaydan 6 ay sonra yakalandı.

        Olay, 31 Aralık 2023'te saat 23.30 sıralarında, Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilde Muhammed Öztek, bir süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum ile sohbet ederken, araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Öztek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Nihat Öztalum'un ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        DAHA ÖNCE 4 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

        Muhammed Öztek'in, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabaları Ö.Ç., Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        CİNAYETİ İŞLEYEN ŞÜPHELİ 6 AY SONRA YAKALANDI

        Olayda tabancayı kullandığı belirlenen ve Ceyhan Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu yeri belirlenen cinayet şüphelisi S.S., Adana merkezinde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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