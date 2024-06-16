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        Deprem korkusu nedeniyle ölen halasının kabrini ziyaret etti: Kurbanı kestiğimde, ilk eti ona götürürdüm

        ADANA'da 6 Şubat depreminde yalnız kaldığı evde yaşadığı korkuyu atlatamayan ve 20 Şubat'taki Hatay merkezli 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:45
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        Deprem korkusu nedeniyle ölen halasının kabrini ziyaret etti: Kurbanı kestiğimde, ilk eti ona götürürdüm
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        ADANA’da 6 Şubat depreminde yalnız kaldığı evde yaşadığı korkuyu atlatamayan ve 20 Şubat’taki Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde kalp krizi geçirerek ölen Leyla Vesile Gevez’in (68) yakınları kabrini ziyaret etti. Dua edip, gözyaşı döken yeğeni Mehmet Ekici, “Onsuz bir bayram daha geçiriyoruz, hiç tadı tuzu yok. Kurbanı kestiğimde, ilk etini ona götürürdüm. O, gitmeden önce de beraberdik, şimdi de sürekli onun mezarı başındayız” diye konuştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 13 binanın yıkıldığı ve enkaz altında kalan 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da, Kurban Bayramı buruk başladı. Depremde yakınlarını kaybedenler, arife günü ve bayramın ilk günü Kabasakal Mezarlığı’ndaki ‘Deprem Şehitliği’nde duygu dolu anlar yaşadı. Bazı depremzedeler hayatını kaybeden çocuk akrabalarının mezarı başına çikolata ve şeker bıraktı, bazıları da kabirleri temizleyip, dua etti.

        ‘YETİŞ OĞLUM’ DİYEREK ÇAĞIRMIŞ

        Geçen yıl 23 Şubat’ta kaybettiği ve deprem şehitliğinde toprağa verdiği halası Leyla Vesile Gevez’in kabrine gelen Mehmet Ekici, dua edip, gözyaşı döktü. Halasının hiçbir kronik hastalığının olmadığını, deprem korkusu nedeniyle kalp krizi geçirerek öldüğünü belirten Ekici, “6 Şubat’ta yaşadığı korkunun ardından dili tutuldu. Sabah aradığımda, ‘Yetiş oğlum’ dedi. Trafik nedeniyle yanına gidemedim. 2’nci depremin ardından yanına ulaşabildim. Halam 130 kiloydu ve yürüyemiyordu. 21 Şubat’ta elleri ve yüzü şişmişti, hali hiç iyi değildi. Hastaneye götürdük, entübe edildi. Netice itibarıyla Vesile’mizi kaybettik. Bir teşhis konmadı, rapora da doğal ölüm olarak işlendi” dedi.

        ‘YİNE HALAM OLMASINI İSTERDİM’

        Her bulduğu fırsatta mezarını ziyaret ettiğini belirten Ekici, “Onsuz bir bayram daha geçiriyoruz, hiç tadı tuzu yok. Sonuna kadar onun yanındayız, o bizim her şeyimiz. Yine dünyaya gelsem, yine onun halam olmasını isterdim. Kurbanı kestiğimde, ilk etini ona götürürdüm. O, gitmeden önce de beraberdik, şimdi de sürekli onun mezarı başındayız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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