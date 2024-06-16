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        Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları (2)

        DAMDANATLAYAN KEÇİ, TELLERE TAKILDIAdana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Ali Güçlü'nün damında beklettiği kurbanlık keçi, ipini koparıp atladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:35
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        Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları (2)
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        DAMDANATLAYAN KEÇİ, TELLERE TAKILDI

        Adana’nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Ali Güçlü’nün damında beklettiği kurbanlık keçi, ipini koparıp atladı. Bu sırada keçinin boynuzları binanı yanından geçen tellere takılıp asılı kaldı. Çevredekiler, keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Kamyonun damperine çıkan komşu Ramazan İmir’in de yardımıyla kurtarılan keçi, daha sonra kesildi. Olayı anlatan İmir, "Televizyon izlerken bir kurbanlığın bağırdığını duydum. Israrla bağırınca balkona çıktım ve keçinin telde asılı kaldığını gördüm. Hemen kamyon çağırıp, damperine çıkarak kurtardım. Kaçan, çatıya çıkan kurbanlık oluyordu ancak telde asılı kalanı ilk defa gördüm" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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