Adana'da ekin yığınları alev alev yandı

Feke ilçesi Yerebakan Mahallesi'nde Ömer Erdal ve Mesud Çilingir'e ait yaklaşık 30 dönüm tarlada yangın çıktı. İddiaya göre, çiftçilerin balyalar haline getirdiği ekin yığını alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Feke Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangında 30 dönüm ekinin hasat edilen yığını yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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