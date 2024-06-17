Adana'da palet fabrikasında yangın

Saat 00.30 sıralarında Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Depo alev topuna dönerken, itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

ADANA’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan palet ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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