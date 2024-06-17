Adana'da palet fabrikasında yangın (2)
KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda saat 00.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda saat 00.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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