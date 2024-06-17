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        Adanalılar yayla ve yazlıklara gidince cadde ve sokaklar boş kaldı

        ADANA'da9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, yayla ve yazlık evlerine gidince cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:25
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        Adanalılar yayla ve yazlıklara gidince cadde ve sokaklar boş kaldı
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        ADANA'da9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, yayla ve yazlık evlerine gidince cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

        Adana'da Kurban Bayramı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, kent adeta hayalet şehre dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 33 derece olarak ölçtüğü, nemle hissedilen sıcaklığın 37 dereceye yükseldiği kentte 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, yayla ve yazlık evlerine gitmeyi tercih etti. Kurbanlarını kesenler, tatil yerlerine akın etti. Normal günlerde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Seyhan ilçesi Fuzuli, Atatürk ve Ziyapaşa caddeleri sessizliğe büründü. Sıcak havalarda uğrak yerlerden olan Merkez Park ile Atatürk Parkı da boş kaldı. Parkta içecek satan Erdal Kamuran, "Spor ve yürüyüş yapanlara su, çay ve kahve satarak hizmet veriyorum. Hava çok sıcak, vatandaşlar da tatile gitti. Buralarda kimse kalmadı. Siftah yaptım ancak önceki günlere göre epey sakin geçiyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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