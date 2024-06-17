Cezaevinden çıktıktan sonra üvey annesini öldürüp, babasını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemi

ADANA'da6 yıl önce bacanağını öldürüp, cezaevine giren denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra üvey annesi Hürü Babat'ı (53) tüfekle öldürüp, babası Rifat Babat'ı (63) yaralayan İsmail Babat (37) ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen amcası Adil Babat (46) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde yaşayan İsmail Babat, 16 Ocak 2018'de emekli uzman çavuş olan bacanağı Nuri Özdemir’i (49) tabancayla öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Babat, denetimli serbestlikle geçen yıl mayıs ayında tahliye oldu. İsmail Babat'in babası Rifat ve üvey annesi Hürü arasında iddiaya göre, ailevi nedenlerle husumet oluştu. Babat, kendisiyle görüşmek istemediği iddia edilen babası Rifat ve üvey annesi Hürü Babat ile sık sık tartışma yaşadı. İsmail Babat, 21 Kasım 2023'te av tüfeğiyle babası ve üvey annesini evlerine giden yolda pusu kurarak beklemeye başladı. Babasının otomobilini gören içerisinde bulunduğu araçtan İsmail Babat, av tüfeğiyle peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda yaralanan Babat çifti, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hürü Babat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi İsmail Babat'ın, saldırıdan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Babat'ın, yayınladığı kayıtta, "İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın" dediği görüldü. Babat, olaydan 2 gün sonra yakalanıp tutuklandı. Hürü Babat'ın öldürülmesi ve eşi Rifat Babat'ın da yaralanması olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, öldürme ve yaralama olayını İsmail Babat ile amcası Adil Babat'ın gerçekleştirdikleri iddiasıyla, 'İştirak halinde kadına karşı kasten öldürme, İştirak halinde üstsoyu kasten öldürmeye teşebbüs ve İştirak halinde kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame,inceleme sonunda kabul edildi. Savcı, İsmail Babat ve amcası Adil Babat'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Bu arada olayda İsmail Babat ile Adil Babat'a yardım ettiği iddiası ile A.B. (17) hakkında da Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme, Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

'AİLE BİREYLERİ ARASINDA HUSUMET'

İddianamede, Babat ailesi bireyleri arasında uzun süredir miras, muhtarlık seçimi ve ailevi nedenlerden anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi. Olay günü, Hürü Babat ile eşi Rifat Babat'ın dünürlerinin evine yemeğe gittikleri ifade edilen iddianamede, yaşı küçük sanık A.B.'nin evin önünden araçla geçtiği belirtilerek, "Hürü Babat ve eşi Rifat Babat, araçlarına binerek evlerine gitmek istedikleri sırada yaşı küçük sanık A.B.'nin kullandığı aracın içinden İsmail Babat ve amcası Adil Babat'ın tüfekle birçok kez ateş ederek Hürü Babat’ı öldürdükleri, Rifat Babat'ı da yaraladıkları anlaşılmıştır" denildi. İddianamede, İsmail Babat'ın alınan ifadesinde eylemi kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek suçlamaları kabul ettiği ancak olay sırasında yanında kimsenin olmadığını, kimse ile olayı planlamadığını belirttiği kaydedildi. Adil Babat'ın da alınan savunmasında olay saatinde evinde olduğunu söyleyerek, suçlamayı kabul etmediğine dikkat çekildi.