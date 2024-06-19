ADANA'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için ve otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, sulama kanalında ceset olduğunu gördü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.