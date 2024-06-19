'Boşanma davası' cinayetinde 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
ADANA'da, kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan eniştesi Necmettin Çakmak'ı (41) davanın duruşması sonrası tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Sıraç Yıldırım (43) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 akrabası hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
ADANA'da, kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan eniştesi Necmettin Çakmak’ı (41) davanın duruşması sonrası tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Sıraç Yıldırım (43) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 akrabası hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Necmettin Çakmak ile eşi Fatma Çakmak, anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. 28 Eylül 2023'te aile mahkemesinde görülen boşanma davası ertelendi. Fatma Çakmak'ın ağabeyi Mehmet Sıraç Yıldırım, duruşma çıkışı evine giden eniştesi Necmettin Çakmak ile Saydam Caddesi'nde karşılaştı. Yıldırım, yanındaki akrabalarıyla birlikte eniştesini dövdükten sonra silahla başına ateş etti. Yaralanan Necmettin Çakmak, kaldırıldığı hastanede öldü.
Necmettin Çakmak'ın, 2022'de eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada da kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak'ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, olaydan 4 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği bildirildi.
DAVA AÇILDI
Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan cinayet şüphelisi Mehmet Sıraç Yıldırım ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen akrabaları Zeki Y. (49), Mehmet Ekrem Y. (48) ve oğlu Halit Y. (22) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu 4 sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, akraba olan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.
ÖNCE DÖVDÜLER
İddianamede olayın oluş şekli anlatıldı. Necmettin Çakmak'ın eşinden boşanmak için gittiği adliyeden, duruşmanın ertelenmesinin ardından çıkıp evine giderken geçtiği caddede, eşi Fatma Çakmak'ın yakınları tarafından darbedildiği ifade edilen iddianamede, Çakmak’ın kayınbiraderi Mehmet Sıraç Yıldırım'ın kullandığı tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Suç aleti silahın da diğer sanıklar arasında el değiştirildiği kaydedildi.
'KÜFREDİNCE DAYANAMADIK'
İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak olan sanıklardan Mehmet Sıraç Yıldırım'ın polisteki savunmasında, eniştesine tabancayla kendisinin ateş ettiğini belirterek, "Mahkeme çıkışında yaşanan kavganın ardından biz mahalleye gidip kahvehanede oturuyorduk. Bu sırada Necmettin Çakmak yanımıza gelip küfretti. Küfredince biz de dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.