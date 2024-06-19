Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Boşanma davası' cinayetinde 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        ADANA'da, kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan eniştesi Necmettin Çakmak'ı (41) davanın duruşması sonrası tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Sıraç Yıldırım (43) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 akrabası hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Boşanma davası' cinayetinde 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da, kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan eniştesi Necmettin Çakmak’ı (41) davanın duruşması sonrası tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Sıraç Yıldırım (43) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 akrabası hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Necmettin Çakmak ile eşi Fatma Çakmak, anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. 28 Eylül 2023'te aile mahkemesinde görülen boşanma davası ertelendi. Fatma Çakmak'ın ağabeyi Mehmet Sıraç Yıldırım, duruşma çıkışı evine giden eniştesi Necmettin Çakmak ile Saydam Caddesi'nde karşılaştı. Yıldırım, yanındaki akrabalarıyla birlikte eniştesini dövdükten sonra silahla başına ateş etti. Yaralanan Necmettin Çakmak, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Necmettin Çakmak'ın, 2022'de eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada da kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak'ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, olaydan 4 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği bildirildi.

        DAVA AÇILDI

        Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan cinayet şüphelisi Mehmet Sıraç Yıldırım ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen akrabaları Zeki Y. (49), Mehmet Ekrem Y. (48) ve oğlu Halit Y. (22) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu 4 sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, akraba olan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

        ÖNCE DÖVDÜLER

        İddianamede olayın oluş şekli anlatıldı. Necmettin Çakmak'ın eşinden boşanmak için gittiği adliyeden, duruşmanın ertelenmesinin ardından çıkıp evine giderken geçtiği caddede, eşi Fatma Çakmak'ın yakınları tarafından darbedildiği ifade edilen iddianamede, Çakmak’ın kayınbiraderi Mehmet Sıraç Yıldırım'ın kullandığı tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Suç aleti silahın da diğer sanıklar arasında el değiştirildiği kaydedildi.

        'KÜFREDİNCE DAYANAMADIK'

        İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak olan sanıklardan Mehmet Sıraç Yıldırım'ın polisteki savunmasında, eniştesine tabancayla kendisinin ateş ettiğini belirterek, "Mahkeme çıkışında yaşanan kavganın ardından biz mahalleye gidip kahvehanede oturuyorduk. Bu sırada Necmettin Çakmak yanımıza gelip küfretti. Küfredince biz de dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı
        Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı
        Torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 10 yıl hapis
        Torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 10 yıl hapis
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Adana'da bir kişinin boşanma davası sonrası öldürülmesiyle ilgili 4 sanığa...
        Adana'da bir kişinin boşanma davası sonrası öldürülmesiyle ilgili 4 sanığa...
        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis is...
        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis is...