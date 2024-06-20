Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan Kübra Nur, silahın ateş alması sonucu öldü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. Evde sedirin altında bulunan av tüfeğini çıkarmaya çalıştığı öne sürülen Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Kübra Nur, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Söğüt'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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