Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan Kübra Nur, silahın ateş alması sonucu öldü

        ADANA'nın Feke ilçesinde, sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan Kübra Nur Söğüt (9), silahın kazara ateş alması sonucu karnından vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:10 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan Kübra Nur, silahın ateş alması sonucu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Feke ilçesinde, sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan Kübra Nur Söğüt (9), silahın kazara ateş alması sonucu karnından vurularak hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. Evde sedirin altında bulunan av tüfeğini çıkarmaya çalıştığı öne sürülen Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Kübra Nur, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Söğüt'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!

        Benzer Haberler

        Adana'da 9 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü
        Adana'da 9 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü
        Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanık hakkında dava açıldı
        Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanık hakkında dava açıldı
        'Boşanma davası' cinayetinde 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis ist...
        'Boşanma davası' cinayetinde 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis ist...
        Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı
        Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı
        Torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 10 yıl hapis
        Torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 10 yıl hapis
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu