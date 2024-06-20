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        Arkadaşlarının altın, telefon ve giysilerini gasbeden 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        ADANA'da arkadaşları S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:36
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        Arkadaşlarının altın, telefon ve giysilerini gasbeden 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        ADANA'da arkadaşları S.Ö.'nün (42) altın, cep telefonu, montu ve tişörtünü silahla gasbettikleri iddia edilen M.B.A. ve Ö.T. (49) hakkında 15’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, 28 Mart’ta Gülbahçesi Mahallesi 13500 Sokak'ta bir iş yerinin önünde meydana geldi. M.B.A. ve Ö.T., arkadaşları S.Ö.'yü, iddiaya göre üzerindeki eşyaları vermediği gerekçesiyle darbetti. Daha sonra silahla S.Ö.'nün üzerindeki 1 altın zincir, 4 altın yüzük, içinde hat takılı olmayan 1 cep telefonu, 1 elektronik sigara ile giydiği mont ve tişörtü gasbedip kaçtı. S.Ö.'nün şikayeti üzerine M.B.A. ve Ö.T. yakalanıp tutuklandı.

        Cumhuriyet savcısı, gasp olayıyla ilgili soruşturmasını tamamlayıp 2 şüpheli hakkında 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanıklardan M.B.A.'nın 'Yağma'dan 15 yıl, ve 'Silah bulundurma' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıl, Ö.T.'nin ise 'Yağma'dan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        İddianamede, savunmalarına yer verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan M.B.A.'nın 2 bin lirasını S.Ö.'nün almış olabileceğini düşünerek ona parasının nerede olduğunu sorduğu, S.Ö.'nün ise birdenbire üzerini çıkararak kendisinde olmadığını söylediği belirtildi. Müşteki S.Ö.'yü darbetmediklerini iddia eden sanıklardan M.B.A., olay yerinden ayrılırken 2 el havaya ateş ettiğini ifade etti. İki sanığın ileriki günlerde yargılanmasına başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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