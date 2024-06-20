'Mühür bozma' suçundan aranan şüphelinin evinin odunluğunda silah ele geçirildi, komşusu tutuklandı

ADANA'da 'mühür bozma' suçundan hakkında arama kararı olan Mustafa Y.’nin evine yapılan baskında, odunlukta bebek battaniyesine sarılı makineli ve otomatik 2 tüfek ile tabanca ele geçirildi. Silahlarla ilgili Mustafa Y.’nin üst kat komşusu Hakan S. tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'mühür bozma' suçundan hakkında arama kararı çıkartılan Mustafa Y.'nin Yeşilyuva Mahallesi 36028 Sokak’ta saklandığı bilgisine ulaştı. Önceki gün iki katlı müstakil eve baskın yapan ekipler, odunlukta bebek battaniyesine sarılı makineli tüfek, otomatik tüfek, tabanca ve şarjörler ele geçirdi. Mustafa Y., "Silahlar benim değil, kim koydu bilmiyorum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, ikinci katta oturan komşusu Hakan S.'yi de gözaltına aldı. Mustafa Y. ve Hakan S., 5 Ocak Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y. 'mühür bozma' suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest kaldı, Hakan S. ise tutuklandı.