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        96 kişinin öldüğü apartmanın kolonlarında eksik demir kullanılmış

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adana'da yıkılan, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nda kolonlarda yeterli miktarda demir kullanılmadığı, perde uçlarında demir bulunmadığı, betonun ise kalitesiz olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:35
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        96 kişinin öldüğü apartmanın kolonlarında eksik demir kullanılmış
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde Adana’da yıkılan, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’nda kolonlarda yeterli miktarda demir kullanılmadığı, perde uçlarında demir bulunmadığı, betonun ise kalitesiz olduğu ortaya çıktı.

        Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 14 katlı Alpargün Apartmanı yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Depremin olduğu gün Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün KKTC’ye kaçtı. Yapılan soruşturma sonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan müteahhit Hasan Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olup 13 Şubat’ta Türkiye’ye getirilerek tutuklandı. Müteahhit Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

        Hasan Alpargün’ün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürürken, mahkeme heyetince binanın yıkılması ile ilgili Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden istenen bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren 6 öğretim üyesinin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, Alpargün Apartmanın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı. Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, “Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

        Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi. Betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığı, yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edildiği kaydedildi.

        ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen müteahhit Hasan Alpargün’ün yargılanmasına 27 Haziran’da devam edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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