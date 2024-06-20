Adana'da anız yakımı sonrası alevler ormana sıçradı

ADANA'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası alevlerin sıçradığı ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkisinde saat 14.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler anız yaktı. Kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopter havadan, onlarca işçi ve arazöz ile de karadan müdahale ediyor. Jandarma ekipleri ise anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.