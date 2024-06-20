Adana'da anız yakımı sonrası alevler ormana sıçradı (2)

Adana'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan yangının ne kadarlık alana zarar verdiği, yarın havanın aydınlanmasıyla belli olacak.

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