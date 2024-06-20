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        Adana'da anız yakımı sonrası alevler ormana sıçradı (2)

        6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:43
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        Adana'da anız yakımı sonrası alevler ormana sıçradı (2)
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        6SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Adana'nın Aladağ ilçesinde anız yakımı sonrası alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan yangının ne kadarlık alana zarar verdiği, yarın havanın aydınlanmasıyla belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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