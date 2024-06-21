Kazada ölen İrem ve ablasının 'yaya geçidini' kullanmadığı ortaya çıktı
ADANA'da otomobiliyle çarptığı İrem Alper'in (22) ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) de yaralanmasına neden olan Ramazan Kılınç'ın (22) 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada bilirkişinin hazırladığı raporda, sürücünün trafik lambası kırmızı ışığa döneceği sırada geçerek iki kardeşe çarptığı ve 35 metre sürüklediği, ölen İrem ile ablasının da yaklaşık 14 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmadığı belirtildi.
ADANA'da otomobiliyle çarptığı İrem Alper'in (22) ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) de yaralanmasına neden olan Ramazan Kılınç'ın (22) 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada bilirkişinin hazırladığı raporda, sürücünün trafik lambası kırmızı ışığa döneceği sırada geçerek iki kardeşe çarptığı ve 35 metre sürüklediği, ölen İrem ile ablasının da yaklaşık 14 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmadığı belirtildi. Davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce, tarafların kusurlarıyla ilgili hazırlanacak rapor bekleniyor.
Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybederken, ablası ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı. Kılınç hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Kılınç, kazada yaralanan Gizem Alper ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bilirkişiler ile birlikte kaza yerinde sanığın da hazır bulundurulması ile keşif yapıldığını ve ardından bilirkişi kurulundan sanığın kusur durumunun tespiti için rapor alındığını belirtti. Bilirkişinin hazırladığı raporda İrem ve Gizem Alper'in karşıya geçmek isterken yaklaşık 14 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmadıkları ifade edildi. Raporda, sanık sürücü Ramazan Kılınç’ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarptığı, hızının ise 91,5 kilometre olduğu, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 70 kilometre, kavşağa yaklaşıldığında ise bu hız limitinin daha da azaltılması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, sanığın çarptığı kız kardeşleri 35 metre sürüklediği de kaydedildi. Mahkeme heyeti, trafik kaza tespit tutanağı, kamera kayıtları, keşif tutanağı, keşfin ardından düzenlenen bilirkişi raporu ile birlikte dava dosyasının İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek tarafların kusur durumunun tespiti için rapor düzenlenmesine karar verdi.
Bilirkişi raporuna karşı söz hakkı verilen taraflardan şikayetçi vekili avukat Bedriye Erarkadaş, rapordaki yayaların yaya geçidinden geçmediği yönündeki tespitini kabul etmediklerini belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden kusur raporunun dönüşünün beklenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Cumhuriyet savcısı da kusur raporunun beklenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Kaportacılık yapan sanık Ramazan Kılınç ise ilk duruşmadaki, "Kesinlikle ben maktulü ve müştekiyi görmedim. Çünkü ağacın arasından birden çıktılar" savunmasını tekrar edip tahliyesini istedi.
'SANIĞIN KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ'
Sanığın avukatı Muhammed Akif Tufan da bilirkişi raporunda sanığın kırmızı ışıkta geçtiğine dair beyanları kabul etmediklerini belirterek, "Hız tespitini de kabul etmiyoruz. Ayrıca kazaya sebebiyet veren elektrikli motosiklet vardır. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin kusur raporunun beklenilmesini ve müvekkilimin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep ederiz" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin düzenleyeceği tarafların kusur raporunun beklenilmesi için erteledi.
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