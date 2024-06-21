Kazada ölen İrem ve ablasının 'yaya geçidini' kullanmadığı ortaya çıktı

ADANA'da otomobiliyle çarptığı İrem Alper'in (22) ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) de yaralanmasına neden olan Ramazan Kılınç'ın (22) 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada bilirkişinin hazırladığı raporda, sürücünün trafik lambası kırmızı ışığa döneceği sırada geçerek iki kardeşe çarptığı ve 35 metre sürüklediği, ölen İrem ile ablasının da yaklaşık 14 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmadığı belirtildi. Davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce, tarafların kusurlarıyla ilgili hazırlanacak rapor bekleniyor.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybederken, ablası ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı. Kılınç hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Kılınç, kazada yaralanan Gizem Alper ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bilirkişiler ile birlikte kaza yerinde sanığın da hazır bulundurulması ile keşif yapıldığını ve ardından bilirkişi kurulundan sanığın kusur durumunun tespiti için rapor alındığını belirtti. Bilirkişinin hazırladığı raporda İrem ve Gizem Alper'in karşıya geçmek isterken yaklaşık 14 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmadıkları ifade edildi. Raporda, sanık sürücü Ramazan Kılınç’ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarptığı, hızının ise 91,5 kilometre olduğu, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 70 kilometre, kavşağa yaklaşıldığında ise bu hız limitinin daha da azaltılması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca, sanığın çarptığı kız kardeşleri 35 metre sürüklediği de kaydedildi. Mahkeme heyeti, trafik kaza tespit tutanağı, kamera kayıtları, keşif tutanağı, keşfin ardından düzenlenen bilirkişi raporu ile birlikte dava dosyasının İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek tarafların kusur durumunun tespiti için rapor düzenlenmesine karar verdi.