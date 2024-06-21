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        Gasp girişiminde bıçakla yaramaya 26,5 yıl hapsi istemi

        ADANA'da yanındaki 18 yaşından küçük 2 kişi ile parkta F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:55
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        Gasp girişiminde bıçakla yaramaya 26,5 yıl hapsi istemi
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        ADANA'da yanındaki 18 yaşından küçük 2 kişi ile parkta F.T.’den (22) para isteyip, vermeyince bıçakla öldürmeye kalkışan D.D.K. (25) hakkında 26,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, 18 Ekim 2023’te Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta oturan F.T.’nin yanına gelen 2’si 18 yaşından küçük, 3 kişi para istedi. F.T. para veremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.D.K. ve yanındaki yaşı küçük şüpheliler, bıçakla F.T.’yi 6 bıçak darbesiyle yaraladı. F.T. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.’nin ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri tarafından 12 gün sonra yakalanan D.D.K. tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, D.D.K. hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs’ suçlarından iddianame hazırladı. Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Savcı, D.D.K.’nin ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl, ‘yağmaya teşebbüsten’ ise 11,5 yıl olmak üzere toplam 26,5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Yaşı küçük şüpheliler de Çocuk Mahkemesine sevk edildi. Tutuklu sanık D.D.K.’nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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