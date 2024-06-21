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        Adana'da gölete giren genç, boğuldu

        ADANA'nın Kozan ilçesinde sıcak havadan bunalıp gölete giren Özgür Ramazan Özdemir (18), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 22:46 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:50
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        Adana'da gölete giren genç, boğuldu
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde sıcak havadan bunalıp gölete giren Özgür Ramazan Özdemir (18), boğuldu. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp, mahallede yağmur sularının oluşturduğu gölete giren Özgür Ramazan Özdemir, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kozan Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri sevk edildi. Özdemir, gölete giren yakınları, AKOM ekibi ve bölgedeki vatandaşlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarıldı. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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