Adana'da gölete giren genç, boğuldu

ADANA'nın Kozan ilçesinde sıcak havadan bunalıp gölete giren Özgür Ramazan Özdemir (18), boğuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp, mahallede yağmur sularının oluşturduğu gölete giren Özgür Ramazan Özdemir, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kozan Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri sevk edildi. Özdemir, gölete giren yakınları, AKOM ekibi ve bölgedeki vatandaşlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarıldı. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.