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        Evini uyuşturucu deposuna çeviren sanığa 15 yıl hapis istemi

        ADANA'da evinde yatak arasında, kasada ve çorapların içinde farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:31
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        Evini uyuşturucu deposuna çeviren sanığa 15 yıl hapis istemi
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        ADANA'da evinde yatak arasında, kasada ve çorapların içinde farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen A.G. (25) hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan A.G.'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu ve kısa sürede elden çıkaracağı tespit edildi. Narkotik polisleri, 21 Mart'ta A.G.'nin evine baskın yaptı. Evin 1'inci katında narkotik köpekle yapılan aramada yatakların arasına gizlenmiş, iç içe geçirilmiş 2 çorap içindeki şeffaf poşette 46,81 gram, ayrıca 4 ayrı şeffaf poşette 44,18 gram eroin, siyah renkli 4 ayrı şeffaf poşette toplam 47,89 gram metamfetamin ve çalışır halde 1 hassas terazi bulundu. Evin 3'üncü katında ise narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine açılan plastik siyah renkli kasadaki 2 şeffaf poşette toplam 8,71 gram eroin, 2 ayrı çizgili beyaz defter kağıdına sarılı toplam 1,91 gram eroin, sigara jelatinine sarılı 2,19 gram metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı 0,51 gram metamfetamin, kesilmiş tablette uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi yapan reçetesiz temin edilemeyen haplar ele geçirildi.

        Evinin 1 ve 3'üncü katlarını adeta uyuşturucu deposu haline getiren A.G. tutuklanırken, hakkındaki soruşturma da tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, A.G. ile ilgili, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan iddianame hazırladı. Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, sanık A.G.'nin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        'İÇİYORDUM'

        İddianamede sanığın ifadesine de yer verildi. Evinde ele geçirilen uyuşturucu ve hapların kendisine ait olduğunu kabul eden A.G., iddianamedeki savunmasında, bunları toplu şekilde kullanmak amacıyla satın alıp bulundurduğunu, uyuşturucu satmadığını, satın aldığında tek paket şeklinde aldığını, daha sonra içmek için paketlere ayırdığını ve hassas teraziyi içeceği maddeyi tartmak için bulundurduğunu söyledi. Sanık A.G. ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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