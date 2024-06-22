Adana'da damat dehşeti: 4 ölü (2)

ÖNCEEŞİYLE TARTIŞMIŞ

Adana’da Hakim Aba’nın, eşi Şükran Aba ile kayınpederi Turgut, kayınvalidesi Leyla ve kayınbiraderi Muhammet Erat’ı öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hakim Aba’nın, anlaşmazlık yaşadığı eşinin ailesinin çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdüğü, bu nedenle de evin önüne geldiği kaydedildi. Aba’nın ilk olarak eşiyle tartışmaya başladığı ardından eşinin ailesinin de konuya dahil olmasıyla silahını çıkartıp, ateş açtığı belirtildi. Aba’nın olayın ardından bebeğini de alarak 81 EM 836 plakalı araçla olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.