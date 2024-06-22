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        Adana'da damat dehşeti: 4 ölü (2)

        ÖNCEEŞİYLE TARTIŞMIŞAdana'da Hakim Aba'nın, eşi Şükran Aba ile kayınpederi Turgut, kayınvalidesi Leyla ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:06
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        Adana'da damat dehşeti: 4 ölü (2)
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        ÖNCEEŞİYLE TARTIŞMIŞ

        Adana’da Hakim Aba’nın, eşi Şükran Aba ile kayınpederi Turgut, kayınvalidesi Leyla ve kayınbiraderi Muhammet Erat’ı öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hakim Aba’nın, anlaşmazlık yaşadığı eşinin ailesinin çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdüğü, bu nedenle de evin önüne geldiği kaydedildi. Aba’nın ilk olarak eşiyle tartışmaya başladığı ardından eşinin ailesinin de konuya dahil olmasıyla silahını çıkartıp, ateş açtığı belirtildi. Aba’nın olayın ardından bebeğini de alarak 81 EM 836 plakalı araçla olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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