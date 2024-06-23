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        Kazada savrulan otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobille çarpıştıktan sonra üzerine savrulan otomobilin altında kalan yaya İsmet Akcan (64), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:20
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        Kazada savrulan otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobille çarpıştıktan sonra üzerine savrulan otomobilin altında kalan yaya İsmet Akcan (64), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İstasyon Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, Mevlana Caddesi'nden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün ismi açıklanmayan 35 EE 533 plakalı otomobil, savrularak kaldırımda bulunan İsmet Akcan'ya çarpıp, yan yattı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin altında sıkışan İsmet Akcan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İsmet Akcan, hayatını kaybetti. Akcan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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