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        Adana'da 4 kişiyi katleden Hakim Eba'nın, elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

        ADANA'da, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23), olayın ardından elinle tabanca ile kaçarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:59 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:05
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        Adana'da 4 kişiyi katleden Hakim Eba'nın, elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı
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        ADANA'da, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23), olayın ardından elinle tabanca ile kaçarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eba'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 

        Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çıkarak Hakim Eba, peş peşe eşine ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet, kayınvalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu da alıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsileri yapılan 4 kişi, Mardin'de toprağa verildi.

        VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEMİŞ

        Olay anında cep telefonunun kamerası açan bir vatandaş, cinayet şüphelisi Hakim Eba'nın elinde silahla kaçtığı anları kayda aldı. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı. 

        Soruşturmayı sürdüren polis, cinayet şüphelisi Eba'yı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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