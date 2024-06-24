Bıçaklı, tabancalı akaryakıt istasyonu soygunu
ADANA'da yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyip, akaryakıt istasyonunun marketine soygun için giren E.
ADANA'da yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyip, akaryakıt istasyonunun marketine soygun için giren E.İ. (17), suç ortağı İbrahim A.'nın (19) belindeki tabancayı çıkarıp, havaya 1 el ateş etti. Paniğe kapılan kasiyer Onur E.'nin (25), poşete doldurduğu 20 bin lira ve birkaç paket sigarayı alan şüpheliler, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan İbrahim A., E.İ. ile gözcülük yapan İ.Ö. (17) tutuklandı.
Olay, 9 Haziran'da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen, eldivenli İbrahim A. ile E.İ., markete girip, "Bu bir soygundur" diyerek kasiyer Onur E.'yi bıçakla tehdit etti. Onur E. ile yanındaki saha görevlisi Mehmet Hanifi D. (46), şüphelilerden soygunu durdurmasını istedi. Bunun üzerine E.İ., suç ortağı İbrahim A.'nın belindeki tabancayı çıkarıp, havaya 1 el ateş etti. Paniğe kapılan Onur E., kasadaki ve çekmecedeki 20 bin lirayı çıkarıp, şüphelilerin verdiği poşete doldurdu. Şüpheliler, birkaç paket sigarayı da alıp, dışarıda gözcülük yapan arkadaşları İ.Ö. ile koşarak kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'PARAYI HARCADIK'
Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından alınan 100 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, polisin yaptığı eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, soygunda çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti. İfadesinde, "Paraya ihtiyacımız vardı. Arkadaşım E.İ. ile plan yapıp, soygunu gerçekleştirdik. Parayı da harcadık" diyen İbrahim A., E.İ. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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