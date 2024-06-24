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        Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, istifa etti

        SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, görevinden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:30
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        Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, istifa etti
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        SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, görevinden ayrıldı. Başkan Murat Sancak, Korkmaz'ın istifasını kabul ederek teşekkür mesajı yayımladı.

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ikinci başkanlığını yürüten Metin Korkmaz görevinden istifa etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ikinci başkan Metin Korkmaz'ın görevinden istifa ettiği bildirildi. Kulüp Başkanı Murat Sancak tarafından istifanın kabul edildiğine yer verilen açıklamada, "Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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