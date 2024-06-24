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        Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

        ADANA'da 3 aylık bebeğini kendisine göstermediklerini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (20) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Aba (23), Hatay'ın Erzin ilçesinde babası Şerif Aba ile birlikte yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:50
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        Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
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        ADANA'da 3 aylık bebeğini kendisine göstermediklerini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (20) ile kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Aba (23), Hatay’ın Erzin ilçesinde babası Şerif Aba ile birlikte yakalandı. Yanında götürdüğü bebeği ise sevgi evlerine teslim edildi.

        Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim Aba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Aba ile eşi Şükran Aba arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanındaki tabancayı çıkaran Hakim Aba, peş peşe eşine ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet, kayınvalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Aba, 3 aylık bebeğini alıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 4 kişinin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Mardin'e götürülerek toprağa verildi.

        Bu arada cinayet şüphelisi Hakim Aba'nın elinde silahla kaçtığı anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği görüntüde, Aba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, yaptığı araştırmayla şüpheli Aba ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir adreste saklandıklarını tespit etti. Adrese yapılan operasyonla baba ve oğlu yakalandı. Babayla cinayet şüphelisi oğlu, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakim Aba'nın olaydan sonra yanına aldığı bebeği D.A., sevgi evlerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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