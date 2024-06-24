Kardeşinin gözüne lazer tuttuğu kişiyi bıçaklayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis

ADANA'da kardeşi A.U.'nun (15) parkta gözüne lazer ışığı tuttuğu A.K.'yi (23) çıkan kavgada bıçakla ağır yaralayan Y.U. (17), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Seyhan ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'ndeki Üçgen Park'ta bankta ağabeyi Y.U. ile oturan A.U., elindeki lazerle oynarken iddiaya göre, bir ara ışığı karşılarındaki bankta oturan A.K.'nin gözüne tuttu. Işıktan rahatsız olan A.K., 2 kardeşle tartıştı. Çıkan kavgada Y.U., yanında taşıdığı bıçakla A.K.'yi vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

Olaydan sonra çocuk savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Y.U. hakkında, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına, tutuksuz sanık Y.U. ile müşteki A.K. ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında A.K.'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaralayan Y.U.'nun 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son savunması sorulan Y.U. suçlamayı kabul etmedi. Olay günü parkta kardeşiyle otururken A.K.'nin alkollü halde kendilerine bıçakla saldırdığını iddia eden Y.U., "Benim boğazıma sarıldı. Ben de korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Öldürme ya da yaralama gibi bir amacım yoktu" diyerek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.U.'yu önce 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, daha sonra sanığın bu cezasını eylemin teşebbüs aşamasında kalması, yaşının küçük olması ve sanığın geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki etkisini göz önünde bulundurup, 6 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.