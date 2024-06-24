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        Defter arasında uyuşturucu satan çocuğa 9 yıl 2 ay hapis

        ADANA'da defter arasında uyuşturucu sattığı iddia edilen T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:22
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        Defter arasında uyuşturucu satan çocuğa 9 yıl 2 ay hapis
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        ADANA'da defter arasında uyuşturucu sattığı iddia edilen T.U. (16), 9 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

        Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki market civarında gece geç saatlerde bir kişinin uyuşturucu sattığı ihbarıyla narkotik polisleri, belirtilen adreste önlem aldı. Yapılan takipte defter arasına saklanan uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen E.Ş.'ye satan T.U., yakalandı. Tutuklanan T.U. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan davada karara çıktı. Duruşmaya T.U., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada sanık T.U. suçlamaları kabul etmeyip beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, T.U.'yu 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yaşının küçüklüğünü de dikkate alıp 9 yıl 2 ay hapis ile 18 bin 320 lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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