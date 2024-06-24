Defter arasında uyuşturucu satan çocuğa 9 yıl 2 ay hapis

ADANA'da defter arasında uyuşturucu sattığı iddia edilen T.U. (16), 9 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki market civarında gece geç saatlerde bir kişinin uyuşturucu sattığı ihbarıyla narkotik polisleri, belirtilen adreste önlem aldı. Yapılan takipte defter arasına saklanan uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen E.Ş.'ye satan T.U., yakalandı. Tutuklanan T.U. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan davada karara çıktı. Duruşmaya T.U., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada sanık T.U. suçlamaları kabul etmeyip beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, T.U.'yu 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yaşının küçüklüğünü de dikkate alıp 9 yıl 2 ay hapis ile 18 bin 320 lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.