Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (2)- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
Haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz
YENİDEN
-----------------
Anıl ATAR/ADANA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.