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        Kuzenini öldüren sanık: Teyzem oğullarına 'bunları öldürün' deyince panikle ateş ettim

        ADANA'da kuzenleri Erkan Gelen'i (15) tüfekle öldüren, Serkan Gelen'i (18) ise ağır yaralayan Abdulsamet Çiçeklidağ (18), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Engelli teyzemin evini biz satın aldık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:00
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        Kuzenini öldüren sanık: Teyzem oğullarına 'bunları öldürün' deyince panikle ateş ettim
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        ADANA’da kuzenleri Erkan Gelen’i (15) tüfekle öldüren, Serkan Gelen’i (18) ise ağır yaralayan Abdulsamet Çiçeklidağ (18), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, “Engelli teyzemin evini biz satın aldık. Evi kendisinin aldığını iddia eden diğer teyzem, oğulları Serkan ve Erkan’a ‘bunları öldürün’ diye bağırdı. Kuzenlerim babama, teyzem de anneme saldırınca panikle ateş ettim” dedi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde 22 Ekim 2023’te iddiaya göre, Abdulsamet Çiçeklidağ, babası Mustafa Çiçeklidağ (53) ile birlikte aynı sitede oturan kuzenleri Serkan ile Erkan Gelen’in evine gitti. Burada kuzenler arasında engelli teyzelerinin evi için çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gelen kardeşler, çıkan arbedede enişteleri Mustafa Çiçeklidağ’ı darp etti. Bunun üzerine Abdulsamet Çiçeklidağ, evden getirdiği pompalı tüfekle kuzenlerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Erkan Gelen’in göğsüne, Serkan Gelen’in ise kol ve kalçasına isabet etti. Gelen kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Çiçeklidağ ise kaçtı. Erkan Gelen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaydan sonra yakalanan Abdulsamet Çiçeklidağ ile firari babası Mustafa Çiçeklidağ hakkında Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu Abdulsamet Çiçeklidağ bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

        Şikayetçi Serkan Gelen ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Abdulsamet Çiçeklidağ, suça konu olan evi engelli teyzelerine kendilerinin satın aldığını iddia ederek, “Olay günü markete gittiğimizde engelli teyzeme evi kendisinin aldığını iddia eden diğer teyzem bize küfretti. Kendi çocukları Erkan ve Serkan’a ‘Bunları öldürün’ diye bağırdı. Kuzenlerim babama, teyzem de anneme saldırdı. O anda panikleyip tüfeği alarak ateş ettim. Babam bana kuzenlerimi öldürmem için bir şey demedi. Ben aileme karşı saldırıyı durdurmak için ateş ettim. Kimseyi öldürme kastım yoktur” ifadelerini kullandı

        'EVİN TAKSİTLERİNİ ONLAR DEĞİL BEN ÖDEDİM'

        Oğullarından biri öldürülen biri de yaralanan M.Ç. ise sanıklardan şikayetçi oldu. Eşinden boşandığını belirten M.Ç., “Benim engelli kız kardeşime Havutlu TOKİ’de ev çıkmıştı. Ben aynı zamanda engelli kardeşimin vasisiyim. Evin taksitlerini ben ödedim. Katil zanlısının annesi olan kız kardeşim, engelli kardeşime ait olan evi isteyip tehdit etti. Olay günü, markette kendileri ile karşılaştık. Kardeşim oğlu Abdulsamet Çiçeklidağ’a, ‘Erkan ve Serkan’ı öldür’ diye talimat verdi. Oğullarımın yaralandığını gördüm” diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan firari Mustafa Çiçeklidağ’ın yakalanması için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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